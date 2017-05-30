Вадим Скрипченко: Переговоров о продлении контракта с «Крыльями Советов» не было

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал, что не вел переговоров с руководством самарской команды о продлении контракта.

- В среду последний день действующего трудового договора, и никакой определенности пока нет. Нет никаких переговоров, ничего такого. Все зависит от решения совета директоров. Я думаю, что там грамотные руководители, которые примут правильное решение. Ведь это в любом случае прерогатива руководства, - цитирует Скрипченко «Р-Спорт».

Напомним, что «Крылья Советов» по итогам чемпионата РФПЛ заняли 15-е место в чемпионате и покинули премьер-лигу.