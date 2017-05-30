Радванска обыграла Ферро и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»
Матч первого раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном
разряде между француженкой Фионой Ферро и полячкой Агнешкой Радванской
завершился победой польской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:1, 6:1 в
пользу Радванской.
Матч продолжался один час и семь минут. Агнешка сделала
четыре эйса, а ее соперница – ни одного. Также у Ферро две двойные ошибки при
одной у полячки. Француженка допустила 29 невынужденных ошибок, а ее соперница –
шесть. В следующем раунде Радванска сыграет с бельгийкой Алисон ван Эйтванк.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Ферро Ф. (Франция) - Радванска А. (Польша) - 1:6, 1:6
Место и дата
30 мая 17:30, , Онлайн-трансляция
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