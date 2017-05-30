ESPN назвал Роналду самым известным спортсменом мира, Шарапова – 23-я

Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду является самым известным спортсменом мира, сообщает ESPN, ссылаясь на свое исследование.



Второе место у баскетболиста Леброна Джеймса из «Кливленда», третье – у аргентинского футболиста Лионеля Месси из «Барселоны», четвертое – у швейцарского теннисиста Роджера Федерера, а пятое – у гольфиста Фила Микельсона.



Российская теннисистка Мария Шарапова занимает 23-е место в рейтинге известности. Мария потеряла пять позиций по сравнению с предыдущей версией рейтинга. Всего в список 100 самых знаменитых спортсменов вошли восемь женщин, из которых только боец ММА Ронда Роузи и теннисистка Серена Уильямс оказались выше россиянки, заняв 16-е и 19-е места соответственно.