Лопухов будет работать с мужской сборной Белоруссии

В следующем сезоне с мужской сборной Белоруссии будет работать российский специалист Николай Лопухов. Об этом сообщил председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский.

Как рассказал Цыбульский, к работе с мужской сборной привлечены российский специалист Николай Лопухов, который будет работать в тандеме с Василием Большаковым. За подготовку женской сборной отвечают Альфред Эдер и Федор Свобода.

Также, как информирует БЕЛТА, в следующем олимпийском цикле белорусский биатлон планирует оказаться от услуг иностранных специалистов.



