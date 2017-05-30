Лопухов будет работать с мужской сборной Белоруссии
В следующем сезоне с мужской сборной Белоруссии будет
работать российский специалист Николай Лопухов. Об этом сообщил председатель
Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский.
Как
рассказал Цыбульский, к работе с мужской сборной привлечены российский
специалист Николай Лопухов, который будет работать в тандеме с Василием
Большаковым. За подготовку женской
сборной отвечают Альфред Эдер и Федор Свобода.
Также,
как информирует БЕЛТА, в следующем олимпийском цикле белорусский биатлон
планирует оказаться от услуг иностранных специалистов.
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