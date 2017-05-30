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Лопухов будет работать с мужской сборной Белоруссии

Источник:  БелТАКомментарии

В следующем сезоне с мужской сборной Белоруссии будет работать российский специалист Николай Лопухов. Об этом сообщил председатель Белорусской федерации биатлона Андриан Цыбульский.

Как рассказал Цыбульский, к работе с мужской сборной привлечены российский специалист Николай Лопухов, который будет работать в тандеме с Василием Большаковым.  За подготовку женской сборной отвечают Альфред Эдер и Федор Свобода.

Также, как информирует БЕЛТА, в следующем олимпийском цикле белорусский биатлон планирует оказаться от услуг иностранных специалистов.

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