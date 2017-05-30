Душко Иванович: Нужно играть более терпеливо и внимательно

Главный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович после победы над «Зенитом» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ похвалил подопечных за игру в атаке.



«Мы просто сделали то, что должны были, мы победили и готовимся к четвертой игре. Мы здорово выглядели в атаке, но должны добавлять в защите. И вообще во многом нужно добавлять, чтобы пройти «Зенит», но особенно в защите. Нужно играть более терпеливо и внимательно», - приводит «Р-Спорт» слова Ивановича.



«Химки» во вторник со счетом 97:73 обыграли «Зенит» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» ведет 2-1 в серии до трех побед, четвертый матч состоится в четверг в Химках.