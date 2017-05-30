Душко Иванович: Нужно играть более терпеливо и внимательно
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тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович после победы над «Зенитом» в третьем
матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ похвалил подопечных за игру в атаке.
«Мы просто сделали то, что должны были, мы
победили и готовимся к четвертой игре. Мы здорово выглядели в атаке, но должны
добавлять в защите. И вообще во многом нужно добавлять, чтобы пройти «Зенит»,
но особенно в защите. Нужно играть более терпеливо и внимательно», - приводит «Р-Спорт»
слова Ивановича.
«Химки» во вторник со счетом 97:73 обыграли «Зенит» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» ведет 2-1 в серии до трех побед, четвертый матч состоится в четверг в Химках.
Матч
Место и дата
30 мая 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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