Рияд Марез: Я проинформировал «Лестер», что хочу уйти
Полузащитник
«Лестера» Рияд Марез заявил, что он хочет сменить клуб.
«При
всем уважении и любви к «Лестеру», я хотел бы быть полностью честным и
откровенным с ними. Я проинформировал клуб о том, что считаю, что для меня
пришло время двигаться дальше. У нас был хороший разговор с президентом год
назад, и мы решили, что я останусь еще на год с тем, чтобы помочь клубу в год
после чемпионства, а также сыграть в Лиге чемпионов.
Впрочем,
я очень амбициозен и считаю, что пришло время получить новый опыт. У меня
всегда были хорошие отношения с президентом и со всеми в клубе. Надеюсь, что я
смог отплатить им за это своими выступлениями», - цитирует Мареза The Guardian.
В
прошедшем сезоне 26-летний Рияд Марез провел 48 матчей за «Лестер» и забил
десять мячей при семи голевых передачах.