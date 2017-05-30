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Рияд Марез: Я проинформировал «Лестер», что хочу уйти

Источник:  The GuardianКомментарии

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез заявил, что он хочет сменить клуб.

«При всем уважении и любви к «Лестеру», я хотел бы быть полностью честным и откровенным с ними. Я проинформировал клуб о том, что считаю, что для меня пришло время двигаться дальше. У нас был хороший разговор с президентом год назад, и мы решили, что я останусь еще на год с тем, чтобы помочь клубу в год после чемпионства, а также сыграть в Лиге чемпионов.

Впрочем, я очень амбициозен и считаю, что пришло время получить новый опыт. У меня всегда были хорошие отношения с президентом и со всеми в клубе. Надеюсь, что я смог отплатить им за это своими выступлениями», - цитирует Мареза The Guardian.

В прошедшем сезоне 26-летний Рияд Марез провел 48 матчей за «Лестер» и забил десять мячей при семи голевых передачах.

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