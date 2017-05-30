Василий Карасев: «Химки» просто больше хотели победить

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев после поражения от «Химок» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ посетовал на невнимательные действия защиты.



«Понимали, что серьезная игра будет, что настроятся «Химки», потому что дома они гораздо лучше играют. Мы с первых минут не справились по защите и не столько с Алексеем Шведом, сколько с Эрлом Роулэндом. Процент трехочковых у нас был отвратительный, а, не забивая мячи, сложно выиграть. Мы еще по ротации просели, потому что у нас (Тревор) Мбакве отравился, и нет (Демонте) Харпера. В четвертой четверти мы уже берегли силы. В целом «Химки» просто больше хотели победить», - приводит «Р-Спорт» слова Карасева.



«Химки» во вторник со счетом 97:73 обыграли «Зенит» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» ведет 2-1 в серии до трех побед, четвертый матч состоится в четверг в Химках.