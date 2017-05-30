Нуну Эшпириту Санту возглавит «Вулверхэмптон»

Новым главным тренером «Вулверхэмптона» станет португальский специалист, бывший тренер «Порту» Нуну Эшпириту Санту. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, о назначении Санту будет объявлено в ближайшие 48 часов. Он заменит на этой должности Пола Ламберта, об уходе которого было объявлено сегодня.

43-летний Нуну Эшпириту Санту ранее тренировал «Риу Аве», «Валенсию» и «Порту». Он был уволен из «Порту» после окончания сезона 2015/2016, когда команда не завоевала ни одного трофея.

В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» занял 15-е место в чемпионшипе.