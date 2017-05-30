Нуну Эшпириту Санту возглавит «Вулверхэмптон»
Новым
главным тренером «Вулверхэмптона» станет португальский специалист, бывший
тренер «Порту» Нуну Эшпириту Санту. Об этом сообщают британские СМИ.
Как
информирует The
Guardian, о
назначении Санту будет объявлено в ближайшие 48 часов. Он заменит на этой
должности Пола Ламберта, об уходе которого было объявлено сегодня.
43-летний
Нуну Эшпириту Санту ранее тренировал «Риу Аве», «Валенсию» и «Порту». Он был
уволен из «Порту» после окончания сезона 2015/2016, когда команда не завоевала
ни одного трофея.
В
прошлом сезоне «Вулверхэмптон» занял 15-е место в чемпионшипе.
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