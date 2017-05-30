Алексей Швед: Готовимся вернуть серию в Питер

Защитник подмосковных «Химок» Алексей Швед после победы над «Зенитом» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ выразил готовность обыграть соперника и в четвертом матче противостояния.



«Хорошая игра получилась, намного лучше предыдущих, конечно. Теперь готовимся вернуть серию в Питер, и мы готовы это сделать, а пятая игра – это уже кому повезет. Приятно, что в перерыве получил приз самому ценному игроку Лиги ВТБ, но мне не нужен был дополнительный стимул для игры», - приводит «Р-Спорт» слова Шведа.



«Химки» во вторник со счетом 97:73 обыграли «Зенит» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» ведет 2-1 в серии до трех побед, четвертый матч состоится в четверг в Химках.