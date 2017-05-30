Алексей Швед: Готовимся вернуть серию в Питер
Защитник
подмосковных «Химок» Алексей Швед после победы над «Зенитом» в третьем матче
полуфинальной серии Единой лиги ВТБ выразил готовность обыграть соперника и в
четвертом матче противостояния.
«Хорошая игра получилась, намного лучше
предыдущих, конечно. Теперь готовимся вернуть серию в Питер, и мы готовы это
сделать, а пятая игра – это уже кому повезет. Приятно, что в перерыве получил
приз самому ценному игроку Лиги ВТБ, но мне не нужен был дополнительный стимул
для игры», - приводит «Р-Спорт» слова Шведа.
«Химки» во вторник со счетом 97:73 обыграли «Зенит» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» ведет 2-1 в серии до трех побед, четвертый матч состоится в четверг в Химках.
Матч
Место и дата
30 мая 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция