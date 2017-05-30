Тимофей Мозгов: Рад победе «Химок», но я ждал, что все будет решаться в концовке

Центровой клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов прокомментировал игру своего бывшего клуба против «Зенита» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

- Здорово, когда твоя команда выигрывает, но я ждал, что все в концовке будет решаться, что более качельной игра получится. Но я и такую победу беру. Все-таки домашняя площадка решает, и «Химки» лучше играли, чем в Петербурге. Жду, что четвертый матч другим получится, более плотная игра будет, - передает слова Мозгова «Р-Спорт».

«Химки» во вторник со счетом 97:73 обыграли «Зенит» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» ведет 2-1 в серии до трех побед, четвертый матч состоится в четверг в Химках.