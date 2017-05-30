Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Астана
Баскетбол  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Шериф» по пенальти обыграл «Дачию» в «золотом матче» и стал чемпионом Молдавии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Дополнительный матч за первое место в чемпионате Молдавии между «Шерифом» (Тирасполь) и «Дачией» (Кишинев) завершился победой «Шерифа» в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончились вничью – 1:1.

Игра проходила в Кишиневе на стадионе «Зимбру». На 37-й минуте «Шериф» вывел вперед Виталий Дамашкан. «Дачия» во втором тайме восстановила равновесие после точного удара Вячеслава Посмака.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Шерифа» - 3:0. Таким образом, «Шериф» в 15-й раз в своей истории стал чемпионом страны. Золотой матч проводился, так как эти команды поделили первое место, набрав по 49 очков.

Чемпионат Молдавии

«Золотой матч»

 СК «Зимбру» (Кишинев)

«Шериф» (Тирасполь) – «Дачия» (Кишинев) – 1:1. По пенальти – 3:0

Голы: Дамашкан, 37 – Посмак, 73.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Шериф» разгромил «Зарю» в финале Кубка МолдавииФинальный матч Кубка Молдавии между тираспольским «Шерифом» и «Зарей» (Бельцы) завершился победой клуба из Тирасполя. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Шерифа».«Уфа» разгромила молдавскую «Дачию» в контрольном матче«Уфа» одержала уверенную победу над молдавской «Дачией» в контрольном матче, который состоялся в Испании.«Крылья Советов» уступили «Шерифу» в контрольном матчеФутболисты «Крыльев Советов» в товарищеском матче проиграли молдавскому «Шерифу».«Амкар» на сборе в Турции сыграет со сборной Узбекистана, «Шерифом» и «Актобе»5 февраля футболисты «Амкара» отправятся на второй тренировочный сбор в турецкий Белек.«Химки» дозаявили боснийца Галешича«Химки» подписали контракт с 27-летним боснийским полузащитником Гораном Галешичем. Ранее он выступал за тираспольский «Шериф» и стал с ним в минувшем сезоне чемпионом Молдавии.БАТЭ, «Хапоэль» и АПОЭЛ вышли в третий раунд квалификации Лиги чемпионовЗавершились еще три матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов. В следующую стадию вышли БАТЭ, «Хапоэль» и АПОЭЛ.Три первых матча стартового раунда квалификации Лиги Европы завершились вничьюСтартовал первый квалификационный раунд Лиги Европы. Параллельно прошли три матча, и все завершились ничейным исходом.БАТЭ сыграет с «Сейняйоки», «Жальгирис» – с «Астаной» во втором раунде Лиги чемпионовВ швейцарском Ньоне прошла жеребьевка первого – второго раундов Лиги чемпионов УЕФА.«Томь» на первом сборе сыграет с «Шерифом»Стал известен первый соперник «Томи» на предсезонном сборе в Молдавии.«Шериф» обыграл «Дачию» и стал чемпионом МолдавииОпределился победитель чемпионата Молдавии. В очередной раз чемпионский титул завоевал «Шериф», обыгравший в «Золотом матче» «Дачию» (1:0).Капитан «Шерифа» Матео Сушич: У «Спартака» такие игры каждую неделю, у нас же – раз в годуКапитан «Шерифа» Матео Сушич поделился впечатлениями от товарищеского матча со «Спартаком» (3:3).И без Таски тоска. Что показал матч «Спартака» с «Шерифом»И без Таски тоска. Что показал матч «Спартака» с «Шерифом»Обозреватель Sovsport.ru Евгений Дзичковский – о «ножницах» между атакой и обороной «Спартака».Шанс увидеть другой «Спартак» уменьшаетсяШанс увидеть другой «Спартак» уменьшаетсяВ контрольном матче с «Шерифом» обозреватель Sovsport.ru Юрий Цыбанев увидел прообраз встречи красно-белых с ЦСКА 6 марта.«Спартак» и «Шериф» сыграли вничью, Мельгарехо забил первый мяч за красно-белыхТоварищеский матч между «Спартаком» и «Шерифом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 3:3.Илья Кутепов: Боккетти – удобный партнерЗащитник «Спартака» Илья Кутепов высказался о «Шерифе», переходе немца Сердара Таски в «Баварию» и взаимодействии с партнером по центру обороны – Сальваторе Боккетти.Товарищеский матч. «Спартак» – «Шериф» – 3:3. Как это былоСегодня в Ларнаке московский «Спартак» встретится с молдавским «Шерифом» в товарищеском матче.«Спартак» – «Шериф». Мельгарехо проведет первый матч за красно-белыхГлавный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев определился с составом команды на контрольный матч с «Шерифом» на сборе на Кипре.Гогниев принес «Уралу» победу над «Шерифом»Екатеринбургский «Урал» нанес поражение молдавскому «Шерифу» в товарищеском матче.«Кубань» проиграла молдовскому «Шерифу»Футболисты «Кубани» проиграли молдавскому «Шерифу» в контрольном матче на сборах в Кипре со счетом 1:2.Что с Акинфеевым? ЦСКА завершил второй сбор победойЧто с Акинфеевым? ЦСКА завершил второй сбор победойВ заключительном матче второго сбора ЦСКА обыграл молдавскую «Дачию» (2:0) стараниями Бибраса Натхо и Карлоса Страндберга.
Баскетбол
Алексей Швед: Готовимся вернуть серию в Питер
Футбол
Рияд Марез: Я проинформировал «Лестер», что хочу уйти
Баскетбол
Душко Иванович: Нужно играть более терпеливо и внимательно
Футбол
ESPN назвал Роналду самым известным спортсменом мира, Шарапова – 23-я
все новости
Дачия
Дачиякалендарьстатистика
Шериф
Шерифкалендарьстатистика