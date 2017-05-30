«Шериф» по пенальти обыграл «Дачию» в «золотом матче» и стал чемпионом Молдавии
Дополнительный
матч за первое место в чемпионате Молдавии между «Шерифом» (Тирасполь) и «Дачией»
(Кишинев) завершился победой «Шерифа» в серии пенальти. Основное и
дополнительное время закончились вничью – 1:1.
Игра
проходила в Кишиневе на стадионе «Зимбру». На 37-й минуте «Шериф» вывел вперед
Виталий Дамашкан. «Дачия» во втором тайме восстановила равновесие после точного
удара Вячеслава Посмака.
В
серии пенальти точнее оказались футболисты «Шерифа» - 3:0. Таким образом, «Шериф»
в 15-й раз в своей истории стал чемпионом страны. Золотой матч проводился, так
как эти команды поделили первое место, набрав по 49 очков.
Чемпионат
Молдавии
«Золотой
матч»
СК «Зимбру» (Кишинев)
«Шериф» (Тирасполь) – «Дачия» (Кишинев) – 1:1. По пенальти –
3:0
Голы: Дамашкан, 37 – Посмак, 73.