«Шериф» по пенальти обыграл «Дачию» в «золотом матче» и стал чемпионом Молдавии

Дополнительный матч за первое место в чемпионате Молдавии между «Шерифом» (Тирасполь) и «Дачией» (Кишинев) завершился победой «Шерифа» в серии пенальти. Основное и дополнительное время закончились вничью – 1:1.

Игра проходила в Кишиневе на стадионе «Зимбру». На 37-й минуте «Шериф» вывел вперед Виталий Дамашкан. «Дачия» во втором тайме восстановила равновесие после точного удара Вячеслава Посмака.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Шерифа» - 3:0. Таким образом, «Шериф» в 15-й раз в своей истории стал чемпионом страны. Золотой матч проводился, так как эти команды поделили первое место, набрав по 49 очков.

Чемпионат Молдавии

«Золотой матч»

СК «Зимбру» (Кишинев)

«Шериф» (Тирасполь) – «Дачия» (Кишинев) – 1:1. По пенальти – 3:0

Голы: Дамашкан, 37 – Посмак, 73.