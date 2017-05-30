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Алексей Сорокин: Главная проблема в организации Кубка конфедераций - нездоровая атмосфера вокруг России

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о трудностях при организации Кубка Конфедераций.

- Безусловно, акцент сделан на четыре города, четыре стадиона. Два города у нас менее опытные в плане организаций такого рода турниров - это Сочи и Санкт-Петербург. Но, думаю, мы со всем успеем. Трудность - это подчас нездоровая атмосфера, которая раздувается в западных СМИ вокруг России. Раздражает ли это меня? Можно было бы подружелюбнее, - сказал Сорокин в интервью «Спорт FM».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

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