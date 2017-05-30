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Тсонга и Оливо доиграют матч завтра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч первого раунда «Ролан Гаррос» между французом Жо-Уилфридом Тсонга и аргентинцем Ренсо Оливо не был доигран из-за наступления темноты.

На данный момент в матче лидирует аргентинец – 7:5, 6:4, 6:7 (6), 5:4.

Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

1-й круг

Матч

Тсонга Ж. (Франция) - Оливо Р. (Аргентина)

Место и дата

31 мая , , Онлайн-трансляция


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