Тсонга и Оливо доиграют матч завтра
Матч
первого раунда «Ролан Гаррос» между французом Жо-Уилфридом Тсонга и аргентинцем
Ренсо Оливо не был доигран из-за наступления темноты.
На
данный момент в матче лидирует аргентинец – 7:5, 6:4, 6:7 (6), 5:4.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1-й круг
Матч
Тсонга Ж. (Франция) - Оливо Р. (Аргентина)
Место и дата
31 мая , , Онлайн-трансляция
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