«Газпром-Югра» обыграл «Сибиряк» в первом матче серии за бронзу ЧР
Югорский «Газпром-Югра» переиграл в гостях
новосибирский «Сибиряк» в первом матче серии за третье место чемпионата России
по мини-футболу.
Матч, прошедший во вторник в Новосибирске,
завершился минимальной победой югорской команды со счетом 4:3. Голы в составе
победителей забили Андрей Афанасьев, Ришат Котляров, Александр Копейкин и
Александр Черный. У «Сибиряка» отличились Лео Сантана, Сими Сайотти и Сергей
Иванов.
Второй матч серии, которая длится до трех побед одной из сторон, состоится в Новосибирске 31 мая.
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