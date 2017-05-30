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«Газпром-Югра» обыграл «Сибиряк» в первом матче серии за бронзу ЧР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Югорский «Газпром-Югра» переиграл в гостях новосибирский «Сибиряк» в первом матче серии за третье место чемпионата России по мини-футболу.

Матч, прошедший во вторник в Новосибирске, завершился минимальной победой югорской команды со счетом 4:3. Голы в составе победителей забили Андрей Афанасьев, Ришат Котляров, Александр Копейкин и Александр Черный. У «Сибиряка» отличились Лео Сантана, Сими Сайотти и Сергей Иванов.

Второй матч серии, которая длится до трех побед одной из сторон, состоится в Новосибирске 31 мая.

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