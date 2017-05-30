Дмитрий Губерниев: Убежден, что россиянки не уедут без медалей с Олимпиады в Корее
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что
женская сборная России по биатлону завоюет медали на зимней Олимпиаде-2018 в
Пхенчхане (Южная Корея).
«Хочу поддержать старшего тренера женской сборной России по биатлону Сергея
Коновалова. Умный, вдумчивый, харизматичный. Настоящий профессионал своего
дела.
Я убежден, наши женщины без медалей из олимпийской Кореи не уедут. Вперед,
тренер. Не просто верю в успех, а знаю. Успех будет. Сергей Коновалов – даешь!»
– написал Губерниев в своем Instagram.
Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.
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