Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Астана
Баскетбол  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Губерниев: Убежден, что россиянки не уедут без медалей с Олимпиады в Корее

Источник:  InstagramКомментарии

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что женская сборная России по биатлону завоюет медали на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

«Хочу поддержать старшего тренера женской сборной России по биатлону Сергея Коновалова. Умный, вдумчивый, харизматичный. Настоящий профессионал своего дела.

Я убежден, наши женщины без медалей из олимпийской Кореи не уедут. Вперед, тренер. Не просто верю в успех, а знаю. Успех будет. Сергей Коновалов – даешь!» – написал Губерниев в своем Instagram.

Зимняя Олимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Слепов, Слепцова и Кайшева вошли в резервный состав сборной РоссииРезервная мужская и женская сборные России проведут сбор в Чайковском.Михаил Девятьяров: В сборной буду заниматься функциональной подготовкойМихаил Девятьяров: В сборной буду заниматься функциональной подготовкойЗаслуженный тренер России в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своей работе в женской сборной России.Михаил Девятьяров: Предложение работать в женской сборной по биатлону стало неожиданностьюЗаслуженный тренер России Михаил Девятьяров в интервью «Советскому спорту» подтвердил информацию о том, что он войдет в штаб женской сборной России по биатлону.Александр Тихонов: У меня состоялся жесткий разговор с Коноваловым, он должен изменитьсяЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о назначении Сергея Коновалова старшим тренером сборной России.Десять биатлонистов приступили к тренировкам на сборе в БелокурихеСборная России по биатлону приступила к тренировкам на первом сборе в межсезонье в Белокурихе. На Алтае команды будут тренироваться до 30 мая.Касперович будет переведен на должность старшего тренера по резервуГлавный тренер сборной России Александр Касперович будет переведен на должность старшего тренера по резерву национальной команды, сообщает ТАСС.Сергей Коновалов назначен старшим тренером женской сборнойСборная России по биатлону приступила к тренировкам на первом сборе межсезонья в Белокурихе. На Алтае команды будут тренироваться до 30 мая.СБР не может найти деньги на подписание контракта с КоролькевичемНазначение Владимира Королькевича на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону откладывается из-за финансовых проблем Союза биатлонистов России (СБР). Пока не удалось найти средства на зарплату специалисту.Губерниев: Моя работа? Разговариваю, иногда ору и мне за это деньги платятГуберниев: Моя работа? Разговариваю, иногда ору и мне за это деньги платятДмитрий Губерниев дал большое интервью «Советскому спорту». Сегодня окончание нашей беседы.Дмитрий Губерниев: Не жалею, что назвал Фуркада свиньейДмитрий Губерниев: Не жалею, что назвал Фуркада свиньейДмитрий Губерниев дал большое интервью «Советскому спорту». Сегодня продолжение нашей беседы.Дмитрий Губерниев: Шипулин выиграет личное золото в ПхенчханеДмитрий Губерниев: Шипулин выиграет личное золото в ПхенчханеДмитрий Губерниев дал большое интервью «Советскому спорту». Разговор получился обстоятельным.Дмитрий Губерниев: Шипулин выиграет золото в Пхенчхане, Антон созрел для этогоТелекомментатор Дмитрий Губерниев дал интервью «Советскому спорту».Дмитрий Губерниев: Рад, что в сборной будет работать тандем Королькевич и КоноваловТелекомментатор Дмитрий Губерниев дал интервью «Советскому спорту».Александр Касперович: Перед сборной России поставлена задача завоевать пять медалей на ОИ-2018Главный тренер российской сборной по биатлону Александр Касперович рассказал о задачах команды на Олимпиаде-2018.Дмитрий Губерниев: Я буду продолжать комментировать биатлон одинТелекомментатор Дмитрий Губерниев не считает целесообразным привлечение к трансляциям биатлона различных экспертов.Анатолий Алябьев: Медведцеву не дали нормально поработать в сборнойДвукратный чемпион мира Анатолий Алябьев высказался о работе Валерия Медведцева на посту старшего тренера женской сборной России в нынешнем сезоне.Владимир Барнашов: На пост старшего тренера женской команды претендуют Королькевич, Коновалов, Норицын и ХованцевВице-президент СБР, олимпийский чемпион Владимир Барнашов рассказал о ситуации с выборами старшего тренера женской сборной России.Медведцев покинет пост тренера женской сборной РоссииТренер женской сборной России Валерий Медведцев покинет свой пост, сообщают «Известия».Александр Тихонов: Касперович не справился и не оправдал доверияЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов признал, что ошибся, поддержав кандидатуру Александра Касперовича при выборе главного тренера сборной России.Павел Ростовцев: Из Королькевича и Коновалова вышел бы сильный тандемТрехкратный чемпион мира Павел Ростовцев высказался о кандидатах на пост старшего тренера женской сборной России – Владимире Королькевиче и Павле Ростовцеве.
Баскетбол
Алексей Швед: Готовимся вернуть серию в Питер
Футбол
Рияд Марез: Я проинформировал «Лестер», что хочу уйти
Баскетбол
Душко Иванович: Нужно играть более терпеливо и внимательно
Футбол
ESPN назвал Роналду самым известным спортсменом мира, Шарапова – 23-я
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Сергей Коновалов
Сергей Коноваловвсе новости
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниеввсе новости