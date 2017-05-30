Робби Хаммел: Нам удалось сдержать быстрое нападение «Зенита»
Форвард подмосковных
«Химок» Робби Хаммел после победы над «Зенитом» в третьем матче полуфинальной
серии Единой лиги ВТБ отметил, что химчанам удалось сдержать быстрое нападение
соперника.
«Мы проигрывали
0-2 и понимали, что нужно приложить максимальные усилия. Думаю, нам это
удалось. Соперник не попал несколько своих бросков, но все же мы сыграли
достаточно хорошо, чтобы победить. Сейчас все мысли о матче в четверг. Нам
удалось сдержать их быстрое нападение и сократить возможности для подборов в
нападении. Думаю, мы неплохо защищались и не позволили им бросать открытые
«трехи». Нас ждет еще один большой матч и нужно постараться провести его также
солидно», - приводит
официальный сайт «Химок» слова Хаммела.
«Химки» во вторник со счетом 97:73 обыграли «Зенит» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» ведет 2-1 в серии до трех побед, четвертый матч состоится в четверг в Химках.
Матч
Место и дата
30 мая 19:30, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция