Робби Хаммел: Нам удалось сдержать быстрое нападение «Зенита»

Форвард подмосковных «Химок» Робби Хаммел после победы над «Зенитом» в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ отметил, что химчанам удалось сдержать быстрое нападение соперника.



«Мы проигрывали 0-2 и понимали, что нужно приложить максимальные усилия. Думаю, нам это удалось. Соперник не попал несколько своих бросков, но все же мы сыграли достаточно хорошо, чтобы победить. Сейчас все мысли о матче в четверг. Нам удалось сдержать их быстрое нападение и сократить возможности для подборов в нападении. Думаю, мы неплохо защищались и не позволили им бросать открытые «трехи». Нас ждет еще один большой матч и нужно постараться провести его также солидно», - приводит официальный сайт «Химок» слова Хаммела.



«Химки» во вторник со счетом 97:73 обыграли «Зенит» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. «Зенит» ведет 2-1 в серии до трех побед, четвертый матч состоится в четверг в Химках.