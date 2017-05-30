Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Астана
Баскетбол  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Беневенто» сыграл вничью с «Перуджей» и пробился в финал плей-офф за выход в серию А

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ответный матч полуфинала плей-офф за выход в итальянскую серию А между «Перуджей» и «Беневенто» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1, а по сумме двух матчей победили гости.

Первый мяч забил на 81-й минуте румынский нападающий Георге Пушкаш. На последней минуте счет сравнял Франческо Никастро. В первом матче «Беневенто» победил с аналогичным счетом. Таким образом, команда пробилась в финал плей-офф, где сыграет с «Карпи».

Плей-офф за выход в серию А

Ответный матч

«Перуджа» - «Беневенто» - 1:1

Голы: Никастро, 90 - Пушкаш, 81

Первый матч – 0:1

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тотти может продолжить карьеру в ФК «Майами»Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти, возможно, еще не завершил карьеру игрока. Об этом сообщают итальянские СМИ.Луиджи Дельнери продлил контракт с «Удинезе» до 2018 годаРуководство итальянского «Удинезе» продлило соглашение с итальянским наставником Луиджи Дельнери еще на один год, сообщает официальный сайт клуба из Удине.«Зенит» и Манчини: почему контракт еще не подписан и что может этому помешать?«Зенит» и Манчини: почему контракт еще не подписан и что может этому помешать?Судя по информации из Италии, многое у Роберто Манчини будет, как у Мирчи Луческу.Монтелла продлил контракт с «Миланом» до 2019 годаГлавный тренер «Милана» Винченцо Монтелла продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Зинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняетЗинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняетГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Мората перейдет в «Милан» за 60 млн евроФорвард мадридского «Реала» Альваро Мората близок к возвращению в чемпионат Италии.Франческо Тотти: Продолжу карьеру футболистаБывший полузащитник «Ромы» Франческо Тотти выразил уверенность, что продлит игровую карьеру еще как минимум на один год.«Милан» объявил о переходе защитника «Вильярреала» (фото)Защитник сборной Аргентины Матео Мусаккио продолжит карьеру в чемпионате Италии.Икер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на ЛунеИкер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на ЛунеГолкипер «Порту» Икер Касильяс дал небольшое интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport.От Зидана до Монтеллы. Главные открытия еврофутболаОт Зидана до Монтеллы. Главные открытия еврофутбола«Советский спорт» рассказывает, как сложился минувший сезон в топ-5 европейских лигах, отмечая главных действующих лиц.Спаллетти покинул пост главного тренера «Ромы»Президент «Ромы» Джеймс Паллотта сообщил, что наставник «волков» Лучано Спаллетти принял решение покинуть команду«Горжусь, что мое имя в «Зените» связывали с ним»«Горжусь, что мое имя в «Зените» связывали с ним»Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти ответил на вопросы журналистов после матча с «Дженоа» в заключительном туре серии А (3:2).Спортивный директор «Интера»: «Юнайтед» действительно интересуется ПеришичемСпортивный директор «Интера»: «Юнайтед» действительно интересуется ПеришичемСпортивный директор миланского «Интера» Пьеро Аузилио рассказал об интересе «МЮ» к полузащитнику сборной Хорватии Ивану Перишичу.Ди Франческо на этой неделе возглавит «Рому»Экс-главный тренер «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо до конца этой недели возглавит «Рому» сообщает Football Italia.«Рома» продлила контракт со СтротманомРимская «Рома» продлила контракт с голландским полузащитником Кевином Стротманом, сообщает официальный сайт клуба серии А.Джо Харт попрощался с болельщиками «Торино» (фото)Английский голкипер Джо Харт эмоционально попрощался с болельщиками «Торино».Миралем Пьянич: Я существенно прибавил с тех пор, как перешел в «Ювентус»Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о достигнутом прогрессе после перехода в туринский клуб.«Челси» требует от «Лиона» 17,5 миллионов фунтов за Бертрана Траоре«Лион» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Бертрану Траоре. Об этом сообщают французские СМИ.Владимир Стогниенко: Каррера запросто может уйти в клуб уровня «Ромы»Спортивный комментатор Владимир Стогниенко считает, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может быть интересен итальянским топ-клубам.Руди Гарсия: Тотти меня иногда просто поражалБывший тренер «Ромы» Руди Гарсия – об игре Франческо Тотти, который вчера провел свой последний матч за римский клуб.
Баскетбол
Алексей Швед: Готовимся вернуть серию в Питер
Футбол
Рияд Марез: Я проинформировал «Лестер», что хочу уйти
Баскетбол
Душко Иванович: Нужно играть более терпеливо и внимательно
Футбол
ESPN назвал Роналду самым известным спортсменом мира, Шарапова – 23-я
все новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости