«Беневенто» сыграл вничью с «Перуджей» и пробился в финал плей-офф за выход в серию А

Ответный матч полуфинала плей-офф за выход в итальянскую серию А между «Перуджей» и «Беневенто» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1, а по сумме двух матчей победили гости.

Первый мяч забил на 81-й минуте румынский нападающий Георге Пушкаш. На последней минуте счет сравнял Франческо Никастро. В первом матче «Беневенто» победил с аналогичным счетом. Таким образом, команда пробилась в финал плей-офф, где сыграет с «Карпи».

Плей-офф за выход в серию А

Ответный матч

«Перуджа» - «Беневенто» - 1:1

Голы: Никастро, 90 - Пушкаш, 81

Первый матч – 0:1