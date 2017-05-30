«Беневенто» сыграл вничью с «Перуджей» и пробился в финал плей-офф за выход в серию А
Ответный матч полуфинала плей-офф за выход в итальянскую серию А между «Перуджей»
и «Беневенто» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1, а по сумме двух матчей победили гости.
Первый мяч забил на 81-й минуте румынский нападающий Георге Пушкаш. На последней минуте счет сравнял Франческо Никастро. В
первом матче «Беневенто» победил с аналогичным счетом. Таким образом, команда
пробилась в финал плей-офф, где сыграет с «Карпи».
Плей-офф за выход в серию А
Ответный матч
«Перуджа» - «Беневенто» - 1:1
Голы: Никастро, 90 - Пушкаш, 81
Первый матч – 0:1
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