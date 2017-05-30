Кошелева и Гончарова вошли в окончательную заявку сборной России на отбор к ЧМ-2018

Стал известен окончательный состав женской сборной России на второй раунд отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.



Россиянки сыграют в группе A, где их соперницами станут команды Хорватии, Венгрии, Греции, Австрии, Грузии. Все матчи пройдут в хорватском Осиеке с 31 мая по 4 июня.



Полностью заявка сборной России выглядит так:



связующие – Вера Ветрова, Екатерина Панкова;



доигровщики – Ксения Парубец, Юлия Кутюкова, Мария Фролова, Татьяна Кошелева, Ирина Воронкова;



диагональная – Наталия Гончарова;



центральные блокирующие – Екатерина Ефимова, Ирина Королева (Заряжко), Ирина Фетисова, Екатерина Полякова;



либеро – Екатерина Третьякова, Алла Галкина.



Победитель группового этапа по итогам однокругового турнира в Хорватии квалифицируется на чемпионат мира. Команды, занявшие вторые места в шести европейских отборочных группах, в августе разыграют еще две путевки на ЧМ-2018.