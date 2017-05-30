Кошелева и Гончарова вошли в окончательную заявку сборной России на отбор к ЧМ-2018
Стал известен окончательный состав женской
сборной России на второй раунд отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года,
сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
Россиянки сыграют в группе A, где их
соперницами станут команды Хорватии, Венгрии, Греции, Австрии, Грузии. Все
матчи пройдут в хорватском Осиеке с 31 мая по 4 июня.
Полностью заявка сборной России выглядит так:
связующие – Вера Ветрова, Екатерина
Панкова;
доигровщики – Ксения Парубец, Юлия
Кутюкова, Мария Фролова, Татьяна Кошелева, Ирина Воронкова;
диагональная – Наталия Гончарова;
центральные блокирующие – Екатерина
Ефимова, Ирина Королева (Заряжко), Ирина Фетисова, Екатерина Полякова;
либеро – Екатерина Третьякова, Алла
Галкина.
Победитель группового этапа по итогам однокругового турнира в Хорватии квалифицируется на чемпионат мира. Команды, занявшие вторые места в шести европейских отборочных группах, в августе разыграют еще две путевки на ЧМ-2018.