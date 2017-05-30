Тотти может продолжить карьеру в ФК «Майами»
Экс-нападающий «Ромы» Франческо Тотти, возможно, еще не завершил
карьеру игрока. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Football Italia, есть
информация, что Тотти продолжит карьеру и переедет в США, где будет выступать
за ФК «Майами». Эта команда играет в NASL –
втором по силе дивизионе в США. Основал клуб легендарный защитник «Милана»
Паоло Мальдини, а тренирует его легенда «Лацио» и «Милана» Алессандро Неста.
В прошедшем сезоне 40-летний Франческо Тотти провел 28 матчей
за «Рому» и забил три мяча при семи голевых передачах.
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