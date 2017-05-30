Нижегородский «Олимпиец» вышел в ФНЛ

Футболисты нижегородского «Олимпийца» обыграли новотроицкую «Носту» в матче второго дивизиона чемпионата России зоны «Урал-Поволжье» и досрочно вышли в ФНЛ.



Встреча, прошедшая во вторник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Николая Писарева. В составе победителей дубль оформил Тимур Аюпов, а еще один мяч забил Игорь Горбунов.



Таким образом, «Олимпиец» набрал 52 очка и за тур до окончания чемпионата гарантировал себе первое место в турнирной таблице своей зоны, дающее путевку в первенство ФНЛ. Ближайший преследователь - ижевский «Зенит» имеет на одно очко меньше и уже сыграл все матчи в этом сезоне.