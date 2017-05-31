Организаторы «Ролан Гаррос» лишили теннисиста аккредитации из-за поцелуя с журналисткой (видео)

Организаторы теннисного турнира «Роллан Гаррос» лиши французского теннисиста Масима Аму аккредитации из-за того что спортсмен поцеловал журналистку во время интервью, сообщает «Лента.Ру».

21-летний спортсмен поцеловал представителя прессы во время интервью после поражения от Пабло Куэваса (3:6, 2:6, 4:6) в первом круге турнира. По словам журналистки, если бы интервью не транслировалось в прямом эфире, она бы ударила теннисиста.

ICYMI: Maxime Hamou started kissing reporter Maly Thomas during a post-match interview on Eurosport while commies laughed #bizarre #rg17 pic.twitter.com/1I4RJLL5un — Lynn Bee (@lynnlovestennis) 30 мая 2017 г.

В связи с инцидентом организаторы «Ролан Гаррос» приняли решение лишить Аму аккредитации. Кроме того, глава Федерации тенниса Франции попросил комиссию по разрешению спорных вопросов расследовать этот эпизод.

Напомним, Максим Аму занимает 287-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На «Ролан Гаррос» он пробился благодаря трем победам в квалификационном турнире