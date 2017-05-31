Организаторы «Ролан Гаррос» лишили теннисиста аккредитации из-за поцелуя с журналисткой (видео)
Организаторы теннисного турнира «Роллан Гаррос» лиши
французского теннисиста Масима Аму аккредитации из-за того что спортсмен поцеловал журналистку во
время интервью, сообщает «Лента.Ру».
21-летний спортсмен поцеловал представителя прессы во время
интервью после поражения от Пабло Куэваса (3:6, 2:6, 4:6) в первом круге турнира.
ICYMI: Maxime Hamou started kissing reporter Maly Thomas during a post-match interview on Eurosport while commies laughed #bizarre #rg17 pic.twitter.com/1I4RJLL5un— Lynn Bee (@lynnlovestennis) 30 мая 2017 г.
В связи с инцидентом организаторы «Ролан Гаррос» приняли решение лишить Аму аккредитации. Кроме того, глава Федерации тенниса Франции попросил комиссию по разрешению спорных вопросов расследовать этот эпизод.
Напомним, Максим Аму занимает 287-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На «Ролан Гаррос» он пробился благодаря трем победам в квалификационном турнире
Матч
Аму М. (Франция) - Куэвас П. (Уругвай) - 3:6, 2:6, 4:6
Место и дата
29 мая 16:00, , Онлайн-трансляция