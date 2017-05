Организаторы «Ролан Гаррос» лишили теннисиста аккредитации из-за поцелуя с журналисткой (видео)

Организаторы теннисного турнира «Роллан Гаррос» лиши французского теннисиста Масима Аму аккредитации из-за того что спортсмен поцеловал журналистку во время интервью, сообщает «Лента.Ру».

21-летний спортсмен поцеловал представителя прессы во время интервью после поражения от Пабло Куэваса (3:6, 2:6, 4:6) в первом круге турнира. По словам журналистки, если бы интервью не транслировалось в прямом эфире, она бы ударила теннисиста.

ICYMI: Maxime Hamou started kissing reporter Maly Thomas during a post-match interview on Eurosport while commies laughed #bizarre #rg17 pic.twitter.com/1I4RJLL5un