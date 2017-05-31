Тимофей Мозгов: В Москве в дороге можешь провести в 4 раза больше времени, чем на встрече

Российский центровой клуба НБА «Лейкерс» Тимофей Мозгов сравнил пробки в Москве и Лос-Анджелесе.

– Вы в столице и пригороде уже две недели. Пробки не раздражают?

– После Лос-Анджелеса это напрягает, хотя там тоже не все идеально в плане трафика, – приводит слова Мозгова RT на русском. Но в Москве в день иногда по три-четыре часа приходится тратить на преодоление простых маршрутов. Например, ты можешь провести в дороге в четыре раза больше, чем на встрече, на которую спешишь. Чтобы успеть вовремя, вставать приходится рано.

– В Лос-Анджелесе сколько уходит времени, чтобы проехать город из конца в конец?

– Там многое зависит от дня недели. Лос-Анджелес в субботу-воскресенье абсолютно пустой. В выходные маршрут до стадиона, который в будние дни я преодолеваю за 45 минут, занимает в два раза меньше времени.

– В пробках узнают?

– Мое кресло отодвинуто назад максимально, поэтому часто лица не видно, оно находится за перегородкой. Очень удобно (смеется). Вообще в России меня узнают реже, чем в Америке. А уж кто там сидит за рулем, вообще никто не смотрит, если только твоя машина резко не выделяется внешним видом. Все сосредоточены на себе. А вот на улице подходят. Самое смешное, что однажды недели три-четыре ездил по Москве на мини-купере! Люди просто выпадали в осадок, когда на заправке я вылезал из него со своими 216 сантиметрами роста. Кстати, внутри чувствовал себя на удивление комфортно — места в салоне хватало.