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Тимофей Мозгов: Сын недавно попросил покатать его на троллейбусе

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российский центровой клуба НБА «Лейкерс» Тимофей Мозгов рассказал о необычной просьбе своего сына.

– Не возникало желания пересесть на метро и прокатиться в вагоне?
– Честно говоря, давно не спускался в подземку, – приводит слова Мозгова RT на русском. – Зато сын недавно попросил покатать его на троллейбусе. Бывает, езжу с ним по Химкам. Он и в Лос-Анджелесе очень хотел, но там я не рискнул. В Химках же вырос, поэтому спокойно могу проехаться на общественном транспорте. До сих пор помню все маршруты.

– Приятно, что сын растет неизбалованным?
– Мне кажется, его не сильно балуют, но ребенок все равно получает многое. К нам в дом постоянно приходят гости, приносят подарки. К тому же он единственный ребёнок в семье. А что касается желания покататься на троллейбусе, то в детстве я наоборот хотел покрутить руль в машине, ведь собственного автомобиля в семье не было, пока мне не исполнилось лет 12. Помню, был такой дядя Сережа. У него был «москвич». И мне он казался просто верхом совершенства. Двигатель 1,7 литра! Вау!

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