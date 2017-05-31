В Екатеринбург приедут мировые звезды гольфа
В Екатеринбурге 9 июля состоится турнир по гольфу при
поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Ассоциации гольфа России,
на котором соберутся мировые звезды этого вида спорта, сообщает Znak.com.
Программа турнира, который получил почетный статус Officially
Approved European Tour ProAm, рассчитана на два дня, а участниками его станут
профессионалы Европейского Тура.
Турнир также станет и обучающей площадкой для юных
гольфистов. На соревнования приглашены лучшие юниоры сборной России по гольфу —
участники проекта Ассоциации гольфа России — «Команда мечты». Юниоры выступят
ассистентами игроков на поле и примут участие в мастер-классах титулованных
гольфистов Европейского Тура.
Кроме того, с мастер-классом для гостей выступит самая
известная российская гольфистка, олимпийская рекордсменка Мария Верченова.