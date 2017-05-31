Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Астана
Баскетбол  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

В Екатеринбург приедут мировые звезды гольфа

Источник:  Znak.comКомментарии

В Екатеринбурге 9 июля состоится турнир по гольфу при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Ассоциации гольфа России, на котором соберутся мировые звезды этого вида спорта, сообщает Znak.com.

Программа турнира, который получил почетный статус Officially Approved European Tour ProAm, рассчитана на два дня, а участниками его станут профессионалы Европейского Тура.

Турнир также станет и обучающей площадкой для юных гольфистов. На соревнования приглашены лучшие юниоры сборной России по гольфу — участники проекта Ассоциации гольфа России — «Команда мечты». Юниоры выступят ассистентами игроков на поле и примут участие в мастер-классах титулованных гольфистов Европейского Тура.

Кроме того, с мастер-классом для гостей выступит самая известная российская гольфистка, олимпийская рекордсменка Мария Верченова.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мария Верченова: Раньше обращали внимание на мои юбки, а теперь на шляпыМария Верченова: Раньше обращали внимание на мои юбки, а теперь на шляпыЛучшая гольфистка России, которая год назад едва не бросила спорт – об олимпийском рекорде, занятиях боксом, элегантности и многом другом.Мария Верченова: Сделали одну ошибку – плохо изучили поле в РиоЛучшая гольфистка России Мария Верченова рассказала об Олимпийский играх, где была единственной представительницей страны.Мария Верченова: Шарапова – очень приятный человекЛучшая гольфистка России, единственная представительница страны на Олимпийских играх в Рио Мария Верченова рассказала о знакомстве с Марией Шараповой.Ассоциация гольфа России наградила Марию Верченову ценным подарком и призом в 1 миллион рублейПрезидент Ассоциации гольфа России Виктор Христенко наградил единственную российскую участницу Олимпийских игр в Рио ценным подарком и денежным призом в 1 миллион рублей.Мария Верченова в гостях у «Советского спорта»Мария Верченова в гостях у «Советского спорта»Еще не поздно задать вопрос самой красивой гольфистке минувшей Олимпиады!Александр Кочетков: Сборная России по гольфу отлично выступила на ОлимпиадеВице-президент и директор Ассоциации гольфа России Александр Кочетков считает, что выступление сборной России по гольфу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро стоит признать великолепным.Мария Верченова: Я так не играла никогда в жизни!Мария Верченова: Я так не играла никогда в жизни!Единственная россиянка в турнире по гольфу в последний день показала лучший результат среди всех участников Игр и установила рекорд поля.Кореянка Инби Пак завоевала золото Олимпийских игр в гольфеИнби Пак из Южной Кореи завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в соревнованиях по гольфу.Российская гольфистка Верченова по итогам второго раунда занимает 43-е место на ОИ в РиоПосле второго раунда соревнований по гольфу среди женщин на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро российская спортсменка Мария Верченова поднялась на 43-е место.Верченова неудачно начала олимпийский турнир по гольфуРоссиянка Мария Верченова делит 48-ю позицию после первого дня турнира по гольфу, который включен в программу Игр впервые с 1904 года.Мария Верченова: Первый раз в такой обстановке, что вижу всех русских спортсменовРоссийская гольфистка Мария Верченова рассказала об атмосфере в олимпийской деревне.
Футзал
«Динамо» обыграло «Дину» в первом матче финала ЧР
Футбол
«Шериф» по пенальти обыграл «Дачию» в «золотом матче» и стал чемпионом Молдавии
Тимофей Мозгов: Рад победе «Химок», но я ждал, что все будет решаться в концовке
Баскетбол
Алексей Швед: Готовимся вернуть серию в Питер
все новости