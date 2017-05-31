В Екатеринбург приедут мировые звезды гольфа

В Екатеринбурге 9 июля состоится турнир по гольфу при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Ассоциации гольфа России, на котором соберутся мировые звезды этого вида спорта, сообщает Znak.com.

Программа турнира, который получил почетный статус Officially Approved European Tour ProAm, рассчитана на два дня, а участниками его станут профессионалы Европейского Тура.

Турнир также станет и обучающей площадкой для юных гольфистов. На соревнования приглашены лучшие юниоры сборной России по гольфу — участники проекта Ассоциации гольфа России — «Команда мечты». Юниоры выступят ассистентами игроков на поле и примут участие в мастер-классах титулованных гольфистов Европейского Тура.

Кроме того, с мастер-классом для гостей выступит самая известная российская гольфистка, олимпийская рекордсменка Мария Верченова.