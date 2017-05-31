Андрей Червиченко: Об РФПЛ Павлюченко можно забыть

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением относительно перехода нападающего Романа Павлюченко в «Арарат».

«Думаю, что этот трансфер означает конец карьеры Романа Павлюченко. Возможно, конечно, что «Арарат» по итогам следующего сезона поднимется в ФНЛ, однако о премьер-лиге Роману, наверное, можно уже забыть.

Мог бы Роман еще хотя бы год провести в высшем дивизионе? В ФНЛ, думаю, мог бы. А вот для премьер-лиги, мне кажется, ему все-таки уже не хватает скорости — плюс в данный момент в лиге сейчас так все плотно, все «от ножа» идет, все бьются, подобный темп в таком возрасте уже тяжело выдерживать.

А в первом дивизионе можно сыграть и форварда, и чуть пониже оттянуться — в принципе, было бы нормально, если бы Павлюченко туда перебрался. Однако Роману, похоже, поступило заманчивое предложение из «Арарата»: думаю, в клубе все ставится на скорый выход в ФНЛ. Так что еще годик там — и все», — сказал Червиченко в интервью «Газете.Ru»