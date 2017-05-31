Андрей Червиченко: Об РФПЛ Павлюченко можно забыть
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился
мнением относительно перехода нападающего Романа Павлюченко в «Арарат».
«Думаю, что этот трансфер означает конец карьеры Романа
Павлюченко. Возможно, конечно, что «Арарат» по итогам следующего сезона
поднимется в ФНЛ, однако о премьер-лиге Роману, наверное, можно уже забыть.
Мог бы Роман еще хотя бы год провести в высшем дивизионе? В
ФНЛ, думаю, мог бы. А вот для премьер-лиги, мне кажется, ему все-таки уже не
хватает скорости — плюс в данный момент в лиге сейчас так все плотно, все «от
ножа» идет, все бьются, подобный темп в таком возрасте уже тяжело выдерживать.
А в первом дивизионе можно сыграть и форварда, и чуть пониже
оттянуться — в принципе, было бы нормально, если бы Павлюченко туда перебрался.
Однако Роману, похоже, поступило заманчивое предложение из «Арарата»: думаю, в
клубе все ставится на скорый выход в ФНЛ. Так что еще годик там — и все», —
сказал Червиченко в интервью «Газете.Ru»