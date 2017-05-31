Скотт Гомес назначен помощником главного тренера «Айлендерс»
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Скотт Гомес стал
помощником главного тренера клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Дуга
Уэйта, сообщает официальный сайт НХЛ.
Гомес выступал в НХЛ на протяжении 16 сезонов, за которые
принял участие в 1079 матчах регулярного чемпионата и набрал 756 (181+ 574) очков.
В 2000 и 2003 годах Скотт становился обладателем Кубка Стэнли
в составе «Нью-Джерси», а также дважды участвовал в «Матче звезд НХЛ».
«Нью-Йорк Айлендерс» в нынешнем сезоне занял
девятое место в Восточной конференции по итогам «регулярки» и в
седьмой раз за последние десять лет не попал в плей-офф.
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