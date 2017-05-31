Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Астана
Баскетбол  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Скотт Гомес назначен помощником главного тренера «Айлендерс»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Скотт Гомес стал помощником главного тренера клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Дуга Уэйта, сообщает официальный сайт НХЛ.

Гомес выступал в НХЛ на протяжении 16 сезонов, за которые принял участие в 1079 матчах регулярного чемпионата и набрал 756 (181+ 574) очков.

В 2000 и 2003 годах Скотт становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси», а также дважды участвовал в «Матче звезд НХЛ».

«Нью-Йорк Айлендерс» в нынешнем сезоне занял девятое место в Восточной конференции по итогам «регулярки» и в седьмой раз за последние десять лет не попал в плей-офф.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дубински пропустит около трех месяцевНападающий «Коламбуса» Брендон Дубински пропустит около трех месяцев после операции на запястье, сообщает официальный сайт «Блю Джекетс».Фазель, да врежь ты Беттмэну в ответ! Закрой Олимпиаду в Китае для игроков НХЛФазель, да врежь ты Беттмэну в ответ! Закрой Олимпиаду в Китае для игроков НХЛОбозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко призывает руководство ИИХФ перейти к решительным действиям в отношении НХЛ.«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровлении«Верю, что все изменится». Дацюк – об НХЛ на Олимпиаде и полном выздоровленииПавел Дацюк поделился эмоциями от чемпионского парада СКА и ожиданиями от решения вопроса участия игроков из НХЛ в олимпийском турнире.Билл Дэйли: Правила участия игроков НХЛ в Олимпиаде в индивидуальном порядке будут обсуждать позднееЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможность участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2018 года в индивидуальном порядке.Билл Дэйли: Решение о возвращении Войнова в НХЛ может принимать только БеттмэнЗаместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли прокомментировал возможное возвращение в лигу защитника СКА Вячеслава Войнова.Рене Фазель: У ИИХФ нет дополнительных денег на игроков НХЛПрезидент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с переговорами относительно участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года.Тодд Вудкрофт: Надеюсь, решение НХЛ не ехать на Олимпиаду - не финальноеТренер «Виннипега» и сборной Швеции Тодд Вудкрофт высказался о решении НХЛ не прерывать регулярный чемпионат-2017/2018 для участия в Олимпийских играх.Павел Дацюк: Трудно поверить, что игроков из НХЛ не будет на ОлимпиадеКапитан СКА Павел Дацюк поделился мнением о решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры в Южную Корею.ИИХФ пока не планирует возобновлять переговоры с НХЛ по участию игроков в ОИМеждународная федерация хоккея не планирует возобновлять переговоры с Национальной хоккейной лигой относительно участия игроков в Олимпиаде 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IIHF.Агент Ковальчука: У нас есть предложение от СКА, мы его рассматриваемЮрий Николаев, агент нападающего СКА Ильи Ковальчука прокомментировал ситуацию с продлением контракта форварда с питерским клубом.«Саша Овечкин, будет конфликт! Если ты сдашь назад – нормальные люди это поймут»«Саша Овечкин, будет конфликт! Если ты сдашь назад – нормальные люди это поймут»Перед стартом финала Кубка Стэнли с речью выступил комиссар НХЛ Гари Бэттман. Обозреватель «Советского спорта» изучает его цитаты.Билл Дэйли : Клубы НХЛ будут сами решать, отпускать ли им игроков на ОлимпиадуЗаместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли выразил мнение, что клубы сами должны решать, стоит ли их игрокам играть на Олимпиаде.Сергей Гончар: Мы не хотели играть так, чтобы на стадионе все уснулиСергей Гончар: Мы не хотели играть так, чтобы на стадионе все уснулиКорреспондент «Советского спорта» в Питтсбурге после победы над «Нэшвиллом» (5:3) поговорил с тренером защитников «Пенс» Сергеем Гончаром.Америка потрясена – «Питтсбург» сделал то, чего еще не было в хоккее! (видео)Америка потрясена – «Питтсбург» сделал то, чего еще не было в хоккее! (видео)Это гениально! «Питтсбург» умудрился победить «Нэшвилл», хотя 37 минут не бросал по воротам вообще. Бывает ли такое?!Майк Салливан: «Питтсбург» не показал своего лучшего хоккеяГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан дал комментарий после победы своей команды над «Нэшвиллом» в стартовой игре финальной серии (5:3).Выход «Хаддерсфилда» в АПЛ, новый тренер «Барселоны» и победа «Питтсбурга» при помощи Малкина. Главные новости утраВыход «Хаддерсфилда» в АПЛ, новый тренер «Барселоны» и победа «Питтсбурга» при помощи Малкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра вторника.«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» на старте финала Кубка Стэнли, Малкин забросил шайбу«Питтсбург» обыграл «Нэшвилл» на старте финала Кубка Стэнли, Малкин забросил шайбуВ первом матче серии финала Кубка Стэнли «Питтсбург» на домашнем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 5:3.«Вашингтон» и «Торонто» проведут матч на открытом стадионе Военно-морской академии СШАКлубы национальной хоккейной лиги «Вашингтон» и «Торонто» 3 мая 2018 года проведут матч на открытом воздухе стадиона Военно-морской академии СШАв рамках «Стадионной серии», сообщает официальный сайт НХЛ.Видео дня: Евгений Малкин открыл счет в финале Кубка Стэнли против «Нэшвилла»В первом матче серии финала Кубка Стэнли российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счет встречи, забросив шайбу в ворота «Нэшвилла».Гари Бэттман: НХЛ однозначно не примет участие в ОИ-2018Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гари Бэттман заявил, что хоккеисты НХЛ однозначно не примут участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане.
Футзал
«Динамо» обыграло «Дину» в первом матче финала ЧР
Футбол
«Шериф» по пенальти обыграл «Дачию» в «золотом матче» и стал чемпионом Молдавии
Тимофей Мозгов: Рад победе «Химок», но я ждал, что все будет решаться в концовке
Баскетбол
Алексей Швед: Готовимся вернуть серию в Питер
все новости
Айлендерс
Айлендерскалендарьстатистика
Скотт Гомес
Скотт Гомесвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости