Скотт Гомес назначен помощником главного тренера «Айлендерс»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Скотт Гомес стал помощником главного тренера клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Дуга Уэйта, сообщает официальный сайт НХЛ.

Гомес выступал в НХЛ на протяжении 16 сезонов, за которые принял участие в 1079 матчах регулярного чемпионата и набрал 756 (181+ 574) очков.

В 2000 и 2003 годах Скотт становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси», а также дважды участвовал в «Матче звезд НХЛ».

«Нью-Йорк Айлендерс» в нынешнем сезоне занял девятое место в Восточной конференции по итогам «регулярки» и в седьмой раз за последние десять лет не попал в плей-офф.