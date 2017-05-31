Сергей Карасев: Понимали, что дома «Химки» будут намного сильнее играть

Форвард «Зенита» Сергей Карасев прокомментировал поражение от «Химок» (73:97) в третьем матче полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ.

«С первых же минут начали плохо защищаться, в итоге пропустили 30 очков за первую четверть. Так, конечно, играть нельзя.

В принципе понимали, что дома «Химки» будут намного сильнее играть. Да, счет в серии теперь 2-1, но ничего страшного не произошло, это поражение не пошатнет нашей уверенности в себе», - цитирует Карасева «Р-Спорт».