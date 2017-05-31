Сергей Карасев: Понимали, что дома «Химки» будут намного сильнее играть
Форвард «Зенита» Сергей Карасев прокомментировал поражение
от «Химок» (73:97) в третьем матче полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ.
«С первых же минут начали плохо защищаться, в итоге
пропустили 30 очков за первую четверть. Так, конечно, играть нельзя.
В принципе понимали, что дома «Химки» будут
намного сильнее играть. Да, счет в серии теперь 2-1, но ничего страшного не
произошло, это поражение не пошатнет нашей уверенности в себе», - цитирует
Карасева «Р-Спорт».
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