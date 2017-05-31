Леонид Федун: Зобнину нужно показать себя зарубежным скаутам на уровне Лиги чемпионов
Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что полузащитник
Роман Зобнин должен показать себя в Лиге чемпионов прежде, чем уходить в
европейский клуб.
«Интерес к Зобнину со стороны «Шальке» и «Ромы»? А что,
«Шальке» и «Рома» круче, чем «Спартак», с точки зрения зарплат, бонусов? Нет.
Мы видели, как Зинченко ушел на пике в «Манчестер Сити». Где
он сейчас? Роману нужно показать себя зарубежным скаутам на уровне Лиги
чемпионов.
Давайте откровенно говорить: уровень нашего чемпионата
достаточно средний. Мы шестые-седьмые в Европе. Именно Лига чемпионов
показывает, ху из ху», - приводит слова Федуна «Матч ТВ».
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