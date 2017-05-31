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Леонид Федун: Зобнину нужно показать себя зарубежным скаутам на уровне Лиги чемпионов

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Владелец «Спартака» Леонид Федун отметил, что полузащитник Роман Зобнин​ должен показать себя в Лиге чемпионов прежде, чем уходить в европейский клуб.

«Интерес к Зобнину со стороны «Шальке» и «Ромы»? А что, «Шальке» и «Рома» круче, чем «Спартак», с точки зрения зарплат, бонусов? Нет.

Мы видели, как Зинченко ушел на пике в «Манчестер Сити». Где он сейчас? Роману нужно показать себя зарубежным скаутам на уровне Лиги чемпионов.

Давайте откровенно говорить: уровень нашего чемпионата достаточно средний. Мы шестые-седьмые в Европе. Именно Лига чемпионов показывает, ху из ху», - приводит слова Федуна «Матч ТВ».

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