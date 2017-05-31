Голкипер «Челси» Бегович стал игроком «Борнмута»
Голкипера лондонского «Челси» Асмир Бегович стал игроком «Борнмута»,
сообщает официальный сайт клуба из графства Дорсет.
29-лений голкипер подписал долгосрочный контракт с «Борнмутом», однако точные сроки соглашения не сообщаются, также, как и не сообщается сумма трансфера. По данным СМИ «Вишни» заплатили за футболиста порядка 11 миллионов евро.
🇧🇦🙌🇧🇦🙌— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) 30 мая 2017 г.
Guess who's back? Welcome, @asmir1! 😀#afcb 🍒 pic.twitter.com/TLbMFvJQIK
Бегович перешел в «Челси» в 2015 году, сыграл за «Синих» 33
матча. В нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах и пропусти 12 мячей.
Стоит отметить, что ранее босниец выступал за «Борнмут» на правах аренды в 2007 году.
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