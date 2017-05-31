Голкипер «Челси» Бегович стал игроком «Борнмута»

Голкипера лондонского «Челси» Асмир Бегович стал игроком «Борнмута», сообщает официальный сайт клуба из графства Дорсет.

29-лений голкипер подписал долгосрочный контракт с «Борнмутом», однако точные сроки соглашения не сообщаются, также, как и не сообщается сумма трансфера. По данным СМИ «Вишни» заплатили за футболиста порядка 11 миллионов евро.

Бегович перешел в «Челси» в 2015 году, сыграл за «Синих» 33 матча. В нынешнем сезоне принял участие в восьми матчах и пропусти 12 мячей.

Стоит отметить, что ранее босниец выступал за «Борнмут» на правах аренды в 2007 году.

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