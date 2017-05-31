Асмир Бегович: Надеюсь смогу помочь «Борнмуту» подняться на новый уровень
Боснийский голкипер «Борнмута» Асмир Бегович, перешедший из «Челси»,
поделился впечатлениями от своего трансфера в клуб из графства Дорсет.
Быть частью титулованного «Челси» удивительно, но
чувствовал, что настало время что-то изменить, потому что я хочу получать
регулярную игровую практику.
Наступает важная часть моей карьеры, я хочу показать людям
на что я способен.
«Борнмут» - амбициозный клуб со светлым будущим. Этот клуб для меня, об этом я говорил с главным тренером команды Эдди Хау. Я очень рад перейти «Борнмут», надеюсь смогу помочь своим опытом подняться команде на новый уровень», - заявил Бегович.
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