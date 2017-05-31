Асмир Бегович: Надеюсь смогу помочь «Борнмуту» подняться на новый уровень

Боснийский голкипер «Борнмута» Асмир Бегович, перешедший из «Челси», поделился впечатлениями от своего трансфера в клуб из графства Дорсет.

Быть частью титулованного «Челси» удивительно, но чувствовал, что настало время что-то изменить, потому что я хочу получать регулярную игровую практику.

Наступает важная часть моей карьеры, я хочу показать людям на что я способен.

«Борнмут» - амбициозный клуб со светлым будущим. Этот клуб для меня, об этом я говорил с главным тренером команды Эдди Хау. Я очень рад перейти «Борнмут», надеюсь смогу помочь своим опытом подняться команде на новый уровень», - заявил Бегович.