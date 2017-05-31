Эдди Хау: Опыт Беговича будет бесценным, как на поле, так и в раздевалке «Борнмута»

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хау поделился впечатлениями от перехода голкипера «Челси» Асмира Беговича.

«Асмир выдающийся вратарь, который доказал, что может играть на самом высоком уровне в течение нескольких лет.

Он находится в нужном возрасте, в хорошей форме и является лидером – это именно тот тип людей, который нужен любой команде. Его опыт будет бесценным, как на поле, так и в раздевалке.

Я надеюсь, он станет важным игроком «Борнмута» на долгие годы», - приводит слова Хау официальный сайт клуба из графства Дорсет.