Эдди Хау: Опыт Беговича будет бесценным, как на поле, так и в раздевалке «Борнмута»
Главный тренер «Борнмута» Эдди Хау поделился впечатлениями
от перехода голкипера «Челси» Асмира Беговича.
«Асмир выдающийся вратарь, который доказал, что может играть
на самом высоком уровне в течение нескольких лет.
Он находится в нужном возрасте, в хорошей форме и является
лидером – это именно тот тип людей, который нужен любой команде. Его опыт будет
бесценным, как на поле, так и в раздевалке.
Я надеюсь, он станет важным игроком «Борнмута» на долгие
годы», - приводит слова Хау официальный сайт клуба из графства Дорсет.
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