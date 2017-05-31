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Нейлл Блейк: Переход Беговича является реальным усилением клуба

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  ФК «Борнмут»Комментарии

Исполнительный директор «Борнмута» Нейлл Блейк поделился впечатлениями от перехода голкипера «Челси» Асмира Беговича.

«Этот переход является реальным усилением клуба. Я рад, что мы смогли привести в клуб качественного и опытного вратаря. Асмир выходит на пик своей карьеры, он игрок с мировым опытом.

Очень важно усилить команду, чтобы закрепить успех прошлого сезона, переход Беговича является первым шагом для достижения этой цели», - приводит слова Блейка официальный сайт «Борнмута».

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