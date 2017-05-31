Нейлл Блейк: Переход Беговича является реальным усилением клуба
Исполнительный директор «Борнмута» Нейлл Блейк поделился
впечатлениями от перехода голкипера «Челси» Асмира Беговича.
«Этот переход является реальным усилением клуба. Я рад, что
мы смогли привести в клуб качественного и опытного вратаря. Асмир выходит на
пик своей карьеры, он игрок с мировым опытом.
Очень важно усилить
команду, чтобы закрепить успех прошлого сезона, переход Беговича является
первым шагом для достижения этой цели», - приводит слова Блейка официальный
сайт «Борнмута».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически