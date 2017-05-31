Леонид Федун: Видеоповторы убивают футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что поменял свое мнение относительно введения видеоповторов в футболе.

«Я поменял мнение. В чем меня раздражает хоккей, почему я бросил смотреть его. Забили гол, трибуны орут, а они уехали совещаться. Через три минуты: «Нет». Или: «Да». И показывают на центр. Ну и пять минут восторга где?

Сейчас фиксация гола, потом будет фиксация нарушения правил в штрафной, фиксация офсайда, которые будут делаться мгновенно. Судья – раз, и свистнул. Это нормально. А любые повторы: было или не было, совещания в комнате по телефону – все это убивает футбол», - приводит слова Федуна «Матч ТВ».