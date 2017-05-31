Леонид Федун: Видеоповторы убивают футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что поменял свое
мнение относительно введения видеоповторов в футболе.
«Я поменял мнение. В чем меня раздражает хоккей, почему я
бросил смотреть его. Забили гол, трибуны орут, а они уехали совещаться. Через
три минуты: «Нет». Или: «Да». И показывают на центр. Ну и пять минут восторга
где?
Сейчас фиксация гола, потом будет фиксация нарушения правил
в штрафной, фиксация офсайда, которые будут делаться мгновенно. Судья – раз, и
свистнул. Это нормально. А любые повторы: было или не было, совещания в комнате
по телефону – все это убивает футбол», - приводит слова Федуна «Матч ТВ».
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