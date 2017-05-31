Футболисты «Спартака-2» выйдут из отпуска 8 июня
Футболисты «Спартака-2», завершившие очередной сезон
Футбольной национальной лиги на шестом месте, вернутся из отпуска 8 июня,
сообщает официальный сайт красно-белых.
На 11 июня у основной группы команды запланирован медосмотр,
а 15-го к команде присоединятся игроки, которые во второй половине мая
находились в расположении молодежной сборной России.
Подготовка к новому сезону, который стартует 8 июля, будет
проходить на базе в Тарасовке и на полях Академии красно-белых в Сокольниках.
У команды Дмитрия Гунько запланированы четыре контрольных
матча. 17 июня красно-белые сыграют с «Химками», 21-го – с «Енисеем», а соперники во встречах 24 июня и 1 июля
будут определены позднее.
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