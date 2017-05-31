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Болельщики ЦСКА признали Витиньо лучшим игроком команды в мае

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Болельщики московского ЦСКА признали бразильского нападающего Витиньо лучшим игроком команды в мае, сообщает официальный сайт армейцев.

23-летний форвард принял участие во всех играх армейцев в прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матчей с «Рубином» (2:0) и «Анжи» (4:0).

По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, Витиньо набрал 49 процентов голосов. Вторым стал Федор Чалов, на третьей строчке — Игорь Акинфеев.

Стоит отметить, что Витиньо из-за своей результативности в мае попал в команду недели футбольного симулятора FIFA 17.

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