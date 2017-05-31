Болельщики ЦСКА признали Витиньо лучшим игроком команды в мае
Болельщики московского ЦСКА признали бразильского нападающего
Витиньо лучшим игроком команды в мае, сообщает официальный сайт армейцев.
23-летний форвард принял участие во всех играх армейцев в
прошедшем месяце и был признан лучшим по итогам матчей с «Рубином» (2:0) и
«Анжи» (4:0).
По итогам голосования среди поклонников красно-синих,
которое проходило на официальном сайте клуба, Витиньо набрал 49 процентов
голосов. Вторым стал Федор Чалов, на третьей строчке — Игорь Акинфеев.
Стоит отметить, что Витиньо из-за своей результативности в мае попал в команду недели футбольного
симулятора FIFA 17.
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