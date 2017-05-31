«Краснодар» открыл 20-й футбольный манеж в Краснодарском крае

В Краснодаре на улице им. А. Покрышкина состоялось торжественное открытие нового футбольного манежа Академии ФК «Краснодар», сообщает официальный сайт «быков».

Участие в церемонии открытия приняли заместитель директора Академии по развитию Олег Кубашов, спортивный директор Академии Максим Савостин, а также талисман клуба черно-зеленый Бык.

После торжественной передачи символического ключа от нового манежа спортивному директору Академии и разрезания красной ленточки, юные футболисты получили возможность впервые ступить на зеленый газон.

Спортивный комплекс стал одиннадцатым футбольным манежем, построенным в Краснодаре и двадцатым в Краснодарском крае. Его площадь составляет более 1000 кв.м. Юные игроки смогут проводить в нем тренировки в любое время года. На территории манежа расположено игровое поле с современнейшим искусственным покрытием размером 22 на 38 метров, две раздевалки с душевыми комнатами, тренерская, а также другие подсобные помещения.

Кроме того, на втором этаже оборудована площадка, где родители смогут наблюдать за тренировочным процессом. Внутри и снаружи сооружение оснащено системой видеонаблюдения. Помимо этого, около здания расположена удобная парковка для автомобилей.

В современном спортивном комплексе совершенно бесплатно смогут заниматься ребята в возрасте от 5 до 11 лет.