Стоцкий - лучший футболист «Уфы» в мае по версии болельщиков
Болельщики «Уфы» путем голосования определили полузащитника
Дмитрия Стоцкого лучшим игроком команды в мае, сообщает официальный сайт уфимской
команды.
Стоцкий набрал 26.7% общих голосов. Второе место в опросе
занял нигерийский форвард Кехинде Фатаи - 19% всех голосов. Замкнул тройку лучших игроков мая защитник Александр
Сухов, набрав – 14.4% от общего количества голосов.
Напомним, в мае «Уфа» приняла участие в четырех матчах
чемпионата России, в которых одержала две победы, единожды сыграла вничью и
потерпела одно поражение.
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