Капитан «Амкара» Занев признан лучшим футболистом Пермского края
Футбольное сообщество
Пермского края признала капитана «Амкара» Петара Занева лучшим футболистом Прикамья
по итогам сезона 2016\2017, сообщает официальный сайт «Амкара».
По итогам голосования Занев получил наибольшее количество
баллов – 162. Второе место в итоговом списке занял Януш Гол, набравший 139
баллов. На третье место эксперты выдвинули Дарко Бодула. Первую пятерку
рейтинга замкнули Павел Комолов (55 баллов) и Роланд Гиголаев (42 балла).
В голосовании приняли участие 104 эксперта, среди которых –
действующие футболисты и тренеры, ветераны пермского футбола, судьи,
представители фан-движения и спортивные журналисты региона.
В сезоне 2016/2017 Петар Занев принял участие во всех
официальных матчах «Амкара» за исключением игры 16 тура чемпионата России
против «Анжи». При этом капитан «красно-черных» ни разу не был заменен. Всего в
уходящем сезоне Петар Занев провел на поле 2 850 минут за «Амкар» в официальных
матчах.