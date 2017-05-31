Мирча Луческу: Было большой ошибкой прийти в «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назвал ошибкой свой приход в клуб из Санкт-Петербурга.

«Было большой ошибкой прийти в «Зенит»», - цитирует Луческу Gazeta Sporturilor.

Сообщается, что 71-летний румынский специалист намерен получить компенсацию в размере половины зарплаты от оставшегося контракта, что составляет порядка двух миллионов евро.

Напомним, Луческу стал главным тренером «Зенита» в мае 2016 года. Во главе команды румынский тренер выиграл Суперкубок России и дошел до 1/16 финала Лиги Европы.