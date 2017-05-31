Мирча Луческу: Было большой ошибкой прийти в «Зенит»
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу назвал ошибкой
свой приход в клуб из Санкт-Петербурга.
«Было большой ошибкой прийти в «Зенит»», - цитирует Луческу Gazeta
Sporturilor.
Сообщается, что 71-летний румынский специалист намерен
получить компенсацию в размере половины зарплаты от оставшегося контракта, что
составляет порядка двух миллионов евро.
Напомним, Луческу стал главным тренером «Зенита» в мае 2016
года. Во главе команды румынский тренер выиграл Суперкубок России и дошел до
1/16 финала Лиги Европы.
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