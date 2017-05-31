Денис Кулаков признан болельщиками лучшим игроком «Урала» в сезоне
Защитник «Урала» Денис Кулаков признан болельщиками лучшим игроком
команды в сезоне-2016/17, сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.
Кулаков набрал 173 очка в голосовании, опередив ставшего
вторым Эрика Бикфалви на 41 очко. Третье место занял Владимир Ильин (94 очка).
Также в пятерку лучших вошли Николай Димитров и Николай Заболотный.
В сезоне-2016/17 Денис был незаменимым для «Урала» игроком,
приняв участие во всех матчах чемпионата России. Причем, в каждом из них Денис
выходил на поле с первых минут и только однажды был заменен. Также на счету
Дениса Кулакова два матча Кубка России – четвертьфинал и полуфинал, оба
победные для «Урала».
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