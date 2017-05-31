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Владимир Габулов: Ответственность в переходных матчах такая, что борьба за медали может показаться курортом

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Капитан «Арсенала» Владимир Габулов рассказал о противостоянии с «Енисеем» в переходных матчах за место в РФПЛ.

– Расскажите, что же это такое – переходные матчи?
– Какая-то невероятная, запредельная психологическая нагрузка. Но я бы не стал выделять только эти две игры – вся борьба за выживание это нечто совершенно особенное. Тот же матч со «Спартаком» не был для нас легче игр с «Енисеем». Да и с «Ростовом», с «Крыльями» - каждая домашняя встреча становилась настоящим финалом.

– И что, все это сложнее борьбы за чемпионство, с которой вы хорошо знакомы?
– Однозначно, причем гораздо сложнее. У меня, в принципе, был кое-какой опыт соперничества внизу турнирной таблицы, кроме того, много об этом слышал, но что это такое на самом деле, в концентрированном виде, понял только сейчас. Переходные матчи никогда, наверное, не блистают качеством футбола. Но это высоковольтное напряжение, максимальные самоотдача и желание, одним словом, настоящая битва. Ответственность такая, что борьба за медали может показаться курортом.

– Выезд в Красноярск дался вам очень непросто?
– Да, мы провально его начали и в первом тайме не получалось практически ничего. «Енисей» при своей публике нас просто «возил». Наверное, и пятичасовой перелет сказывался, и некачественное поле. Понимаю, что все это звучит, как оправдания, но я как раз не хочу оправдываться, надо признать, что до перерыва мы сами были «никакими». Однако во втором тайме все-таки собрались и сравняли счет. Потом случились индивидуальные ошибки и в итоге уехали домой с дефицитом в один мяч.

Напомним, по сумме двух матчей «Арсенал» смог сохранить прописку в российской премьер-лиге на будущий сезон.  

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