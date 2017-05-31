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Гурам Аджоев: Болельщики внесли огромный вклад в общую победу «Арсенала»

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев обратился к болельщикам клуба со словами благодарности. 

«Дорогие друзья, дорогие наши болельщики! Хочу искренне поблагодарить за то, как вы поддерживали «Арсенал» в течение всего сезона. Да, для нашей команды он получился тяжелым, но, несмотря ни на что, мы сумели выполнить задачу и остались в премьер-лиге.

Вы своей поддержкой внесли огромный вклад в нашу общую победу. Где бы ни играл «Арсенал», вы всегда были рядом. В домашних матчах болельщики являются настоящим 12-м игроком «Арсенала».

Хочу сказать тулякам огромное спасибо от всех работников клуба, тренерского штаба, футболистов и лично от себя за ту поддержку, которую вы оказывали нам в этом сезоне. В следующем сезоне мы будем радовать вас новыми победами», - приводит слова Аджоева официальный сайт «Арсенала». 

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