Гурам Аджоев: Болельщики внесли огромный вклад в общую победу «Арсенала»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев обратился к болельщикам клуба со словами благодарности.

«Дорогие друзья, дорогие наши болельщики! Хочу искренне поблагодарить за то, как вы поддерживали «Арсенал» в течение всего сезона. Да, для нашей команды он получился тяжелым, но, несмотря ни на что, мы сумели выполнить задачу и остались в премьер-лиге.

Вы своей поддержкой внесли огромный вклад в нашу общую победу. Где бы ни играл «Арсенал», вы всегда были рядом. В домашних матчах болельщики являются настоящим 12-м игроком «Арсенала».

Хочу сказать тулякам огромное спасибо от всех работников клуба, тренерского штаба, футболистов и лично от себя за ту поддержку, которую вы оказывали нам в этом сезоне. В следующем сезоне мы будем радовать вас новыми победами», - приводит слова Аджоева официальный сайт «Арсенала».