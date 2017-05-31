Три футболиста «Енисея» покинули команду

Футбольный клуб «Енисей» завершил трудовые отношения с вратарем Милое Прековичем, а также защитниками Сергеем Цукановым и Росеном Колевым.

«ФК «Енисей» благодарит игроков за помощь, профессионализм и желает им успехов в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте красноярской команды.

Напомним, Перкович в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча в первенстве ФНЛ, Цуканов в общей сложности в текущем сезоне провел на поле девять минут, а Колев принял участие в 14 матчах.