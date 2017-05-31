Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Астана
Баскетбол  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Три футболиста «Енисея» покинули команду

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Футбольный клуб «Енисей» завершил трудовые отношения с вратарем Милое Прековичем, а также защитниками Сергеем Цукановым и Росеном Колевым.

«ФК «Енисей» благодарит игроков за помощь, профессионализм и желает им успехов в дальнейшей карьере», - говорится на официальном сайте красноярской команды.

Напомним, Перкович в нынешнем сезоне не сыграл ни одного матча в первенстве ФНЛ, Цуканов в общей сложности в текущем сезоне провел на поле девять минут, а Колев принял участие в 14 матчах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Габулов: Ответственность в переходных матчах такая, что борьба за медали может показаться курортомКапитан «Арсенала» Владимир Габулов рассказал о противостоянии с «Енисеем» в переходных матчах за место в РФПЛ.Эдди Хау: Опыт Беговича будет бесценным, как на поле, так и в раздевалке «Борнмута»Главный тренер «Борнмута» Эдди Хау поделился впечатлениями от перехода голкипера «Челси» Асмира Беговича.Асмир Бегович: Надеюсь смогу помочь «Борнмуту» подняться на новый уровеньБоснийский голкипер «Борнмута» Асмир Бегович, перешедший из «Челси», поделился впечатлениями от своего трансфера в клуб из графства Дорсет.Голкипер «Челси» Бегович стал игроком «Борнмута»Голкипера лондонского «Челси» Асмир Бегович стал игроком «Борнмута», сообщает официальный сайт клуба из графства Дорсет.Андрей Червиченко: Об РФПЛ Павлюченко можно забытьБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением относительно перехода нападающего Романа Павлюченко в «Арарат».Олег Иванов перейдет в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛОлег Иванов перейдет в «Динамо»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Бонавентуре перешел из «Зари» в «Брюгге»Нападающий луганской «Зари» Деннис Бонавентуре стал игроком «Брюгге». Об этом сообщает официальный сайт бельгийского клуба.Манчини продолжает переговоры с «Зенитом», Павлюченко перешел в «Арарат», Касаткина и Хачанов победили на «Ролан Гаррос». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.«Арарат» подтвердил переход ПавлюченкоРоссийский форвард Роман Павлюченко стал игроком московского клуба «Арарат». Информацию об этом подтвердила страница клуба Вконтакте.«Ливерпуль» подтвердил переход Соланке«Ливерпуль» подписал контракт с форвардом «Челси» Домиником Соланке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Тихонов возглавит «Крылья Советов»Новым главным тренером «Крыльев Советов» станет Андрей Тихонов. Сейчас он возглавляет «Енисей».Франческо Тотти: Продолжу карьеру футболистаБывший полузащитник «Ромы» Франческо Тотти выразил уверенность, что продлит игровую карьеру еще как минимум на один год.«Милан» объявил о переходе защитника «Вильярреала» (фото)Защитник сборной Аргентины Матео Мусаккио продолжит карьеру в чемпионате Италии.Спаллетти покинул пост главного тренера «Ромы»Президент «Ромы» Джеймс Паллотта сообщил, что наставник «волков» Лучано Спаллетти принял решение покинуть командуЭрнесто Вальверде возглавил «Барселону»Эрнесто Вальверде назначен новым главным тренером каталонской «Барселоны».Андрей Талалаев: Слова Кирьякова? Для приветов, подарков и поздравлений я всегда открытГлавный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал слова главного тренера «Арсенала» Сергея Кирьякова.Пеллегрино покинул «Алавес»Главный тренер «Алавеса» Маурисио Пеллегрино заявил о своем уходе из клуба.Команда с Дальнего Востока – в премьер-лиге! Итоги стыковых матчейКоманда с Дальнего Востока – в премьер-лиге! Итоги стыковых матчей«Арсенал» отстоял путевку в премьер-лиге, а «Оренбург» не смог – «Советский спорт» делится итогами стыковых матчей.Виталий Мутко: Главное, что стыковые матчи прошли в честной спортивной борьбеВице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко прокомментировал стыковые матчи за право играть в РФПЛ.Сергей Кирьяков: Мы очень довольны, что решили задачу остаться в РФПЛНа пресс-конференции после матча «Арсенал» – «Енисей» (1:0) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков посоветовал коллеге Андрею Тихонову заниматься своей командой.
Сергей Карасев: Понимали, что дома «Химки» будут намного сильнее играть
Футбол
Андрей Червиченко: Об РФПЛ Павлюченко можно забыть
Теннис
Организаторы «Ролан Гаррос» лишили теннисиста аккредитации из-за поцелуя с журналисткой (видео)
Футбол
Тотти может продолжить карьеру в ФК «Майами»
все новости
Енисей
Енисейкалендарьстатистика
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы