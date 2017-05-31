Три футболиста «Енисея» покинули команду
Футбольный клуб «Енисей» завершил трудовые
отношения с вратарем Милое Прековичем, а также защитниками Сергеем Цукановым и
Росеном Колевым.
«ФК «Енисей» благодарит игроков за помощь,
профессионализм и желает им успехов в дальнейшей карьере», - говорится на
официальном сайте красноярской команды.
Напомним, Перкович в нынешнем сезоне не сыграл ни одного
матча в первенстве ФНЛ, Цуканов в общей сложности в текущем сезоне провел на
поле девять минут, а Колев принял участие в 14 матчах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически