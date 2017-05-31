Корреспондент «Советского спорта» прибыл в Новокузнецк на интервью с мэром города
«Советский спорт» направил корреспондента в Новокузнецк для проведения интервью с мэром города Сергеем Кузнецовым.
Основной темой беседы станут последние события, связанные с местным хоккейным клубом «Металлург», который недавно был исключен из числа участников следующего сезона Континентальной хоккейной лиги.
Полную версию интервью Сергея Кузнецова вы сможете прочитать на сайте sovsport.ru.
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