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Корреспондент «Советского спорта» прибыл в Новокузнецк на интервью с мэром города

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» направил корреспондента в Новокузнецк для проведения интервью с мэром города Сергеем Кузнецовым.

Основной темой беседы станут последние события, связанные с местным хоккейным клубом «Металлург», который недавно был исключен из числа участников следующего сезона Континентальной хоккейной лиги.

Полную версию интервью Сергея Кузнецова вы сможете прочитать на сайте sovsport.ru.

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