«Химки» обыграли «Зенит» в Лиге ВТБ, Бегович перешел из «Челси» в «Борнмут», а Луческу пожалел о переезде в Питер. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.
В третьем матче полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ «Химки» одержали победу над «Зенитом».
Роберто Манчини, который в ближайшее время может возглавить футбольный «Зенит», предложил тренеру молодежной сборной Италии Габриеле Ориале поработать в петербургском клубе.
А вот бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу заявил, что совершил ошибку, когда согласился возглавить клуб из Санкт-Петербурга.
Экс-форвард сборной России, «Тоттенхэма», «Спартака» «Локомотива» и «Урала» Роман Павлюченко стал игроком «Арарата», который в новом сезоне будет выступать в первенстве второго дивизиона.
Голкипер лондонского «Челси» Асмир Бегович перешел в «Борнмут» за 11 миллионов евро.
Известный в прошлом французский вратарь Микаэль Ландро возглавил «Лорьян».
«Краснодар» открыл 20-й футбольный манеж в Краснодарском крае.
На «Ролан Гаррос» Андрей Кузнецов уступил первому сеянному Энди Маррэю. Дарья Касаткина и Карен Хачанов пробились во второй раунд.
Организаторы «Ролан Гаррос» лишили теннисиста аккредитации из-за поцелуя с журналисткой.
Видео дня: Пилоты «Ред Булл» устроили гонку на автомобилях с домами на колесах
Цитата дня: «Видеоповторы убивают футбол», - Леонид Федун, владелец «Спартака».
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