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«Химки» обыграли «Зенит» в Лиге ВТБ, Бегович перешел из «Челси» в «Борнмут», а Луческу пожалел о переезде в Питер. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.

В третьем матче полуфинальной серии Единой Лиги ВТБ «Химки» одержали победу над «Зенитом». 

Роберто Манчини, который в ближайшее время может возглавить  футбольный «Зенит», предложил тренеру молодежной сборной Италии Габриеле Ориале поработать в петербургском клубе.

А вот бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу заявил, что совершил ошибку, когда согласился возглавить клуб из Санкт-Петербурга. 

Экс-форвард сборной России, «Тоттенхэма», «Спартака» «Локомотива» и «Урала» Роман Павлюченко стал игроком «Арарата», который в новом сезоне будет выступать в первенстве второго дивизиона.

Голкипер лондонского «Челси» Асмир Бегович перешел в «Борнмут» за 11 миллионов евро.

Известный в прошлом французский вратарь Микаэль Ландро возглавил «Лорьян».

«Краснодар» открыл 20-й футбольный манеж в Краснодарском крае.

На «Ролан Гаррос» Андрей Кузнецов уступил первому сеянному Энди Маррэю. Дарья Касаткина и Карен Хачанов пробились во второй раунд. 

Организаторы «Ролан Гаррос» лишили теннисиста аккредитации из-за поцелуя с журналисткой.

Видео дня: Пилоты «Ред Булл» устроили гонку на автомобилях с домами на колесах

Цитата дня: «Видеоповторы убивают футбол», - Леонид Федун, владелец «Спартака».

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