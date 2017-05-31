Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Кайрат- : -Астана
Баскетбол  Локомотив- : -ЦСКА
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексис Санчес намерен перейти в «Баварию»

Источник:  The TimesКомментарии

Форвард сборной Чили Алексис Санчес намерен продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».

По информации The Times, футболист отклонит предложение «Арсенала» о заключении нового контракта с недельным окладом в размере 280 тысяч фунтов стерлингов.

В то же время, атакующий полузащитник сборной Германии Месут Озил также собирается уйти из «Арсенала», но сделать это в качестве свободного агента летом 2018 года.

Напомним, цвета «Баварии» уже защищает другой лидер сборной Чили - Артуро Видаль.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Исполнительный директор «Боруссии»: Мы не смогли найти основания для дальнейшего сотрудничества с ТухелемИсполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке прокомментировал уход с поста главного тренера команды Томаса Тухеля.«Химки» обыграли «Зенит» в Лиге ВТБ, Бегович перешел из «Челси» в «Борнмут», а Луческу пожалел о переезде в Питер. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Нейлл Блейк: Переход Беговича является реальным усилением клубаИсполнительный директор «Борнмута» Нейлл Блейк поделился впечатлениями от перехода голкипера «Челси» Асмира Беговича.Эдди Хау: Опыт Беговича будет бесценным, как на поле, так и в раздевалке «Борнмута»Главный тренер «Борнмута» Эдди Хау поделился впечатлениями от перехода голкипера «Челси» Асмира Беговича.Асмир Бегович: Надеюсь смогу помочь «Борнмуту» подняться на новый уровеньБоснийский голкипер «Борнмута» Асмир Бегович, перешедший из «Челси», поделился впечатлениями от своего трансфера в клуб из графства Дорсет.Голкипер «Челси» Бегович стал игроком «Борнмута»Голкипера лондонского «Челси» Асмир Бегович стал игроком «Борнмута», сообщает официальный сайт клуба из графства Дорсет.Счастливое число Венгера. Английский вояжСчастливое число Венгера. Английский вояжОбозреватель «Советского спорта» о позитивной концовке сезона для лондонского «Арсенала».Рияд Марез: Я проинформировал «Лестер», что хочу уйтиПолузащитник «Лестера» Рияд Марез заявил, что он хочет сменить клуб.Манчини продолжает переговоры с «Зенитом», Павлюченко перешел в «Арарат», Касаткина и Хачанов победили на «Ролан Гаррос». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.«Ливерпуль» подтвердил переход Соланке«Ливерпуль» подписал контракт с форвардом «Челси» Домиником Соланке. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Фавр возглавит «Боруссию» после ухода ТухеляНовым главным тренером дортмундской «Боруссии» станет наставник «Ниццы» Люсьен Фавр. Об этом сообщают немецкие СМИ.Гризманн сообщил «Атлетико», что хочет покинуть клубФорвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн сообщил руководству клуба о желании уйти ближайшим летом. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на испанские СМИ.«Ливерпуль» подпишет форварда «Челси» СоланкеНападающий «Челси» Доминик Соланке станет игроком «Ливерпуля». Об этом сообщают британские СМИ.Бегович может перейти в «Борнмут»Голкипер «Челси» Асмир Бегович может в ближайшее время сменить клубную прописку.Венгер продлит контракт с «Арсеналом» еще на два годаГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продлит контракт с футбольным клубом на два года. Об этом сообщает издание Mirror.Тухель покинул «Боруссию»Томас Тухель покинул пост главного тренера в дортмундской «Боруссии».Зинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняетЗинедин Зидан: Меня не волнует схема «Ювентуса», это все равно ничего не меняетГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов в преддверии финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».Трансфер защитника «Бенфики» обойдется «МЮ» в 60 млн евро«Манчестер Юнайтед» планирует грядущим летом приобрести игрока сборной Швеции Виктора Линделефа.Икер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на ЛунеИкер Касильяс: «Золотой мяч» Льва Яшина напоминает мне высадку на ЛунеГолкипер «Порту» Икер Касильяс дал небольшое интервью итальянскому изданию La Gazzetta dello Sport.От Зидана до Монтеллы. Главные открытия еврофутболаОт Зидана до Монтеллы. Главные открытия еврофутбола«Советский спорт» рассказывает, как сложился минувший сезон в топ-5 европейских лигах, отмечая главных действующих лиц.
Футбол
Болельщики ЦСКА признали Витиньо лучшим игроком команды в мае
Футбол
Леонид Федун: Видеоповторы убивают футбол
Футбол
Асмир Бегович: Надеюсь смогу помочь «Борнмуту» подняться на новый уровень
Футбол
Голкипер «Челси» Бегович стал игроком «Борнмута»
все новости
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Алексис Санчес
Алексис Санчесвсе новости
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости