Алексис Санчес намерен перейти в «Баварию»
Форвард сборной Чили Алексис Санчес намерен продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».
По информации The Times, футболист отклонит предложение «Арсенала» о заключении нового контракта с недельным окладом в размере 280 тысяч фунтов стерлингов.
В то же время, атакующий полузащитник сборной Германии Месут Озил также собирается уйти из «Арсенала», но сделать это в качестве свободного агента летом 2018 года.
Напомним, цвета «Баварии» уже защищает другой лидер сборной Чили - Артуро Видаль.
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