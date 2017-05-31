Аллегри получил травму в благотворительном матче

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил повреждение в благотворительном футбольном матче.

- Игра состоялась в Турине. Аллегри провел на поле всего 15 минут, после чего покинул арену с травмой задней поверхности бедра.



- Это небольшое растяжение, ничего серьезного. К сожалению, можно бороться с чем угодно, но только не с собственным возрастом. Это был прекрасный вечер. Сама идея таких матчей очень важна. Отлично, что мы можем оказать некоторую помощь тем, кто в ней нуждается, - прокомментировал инцидент тренер.

Напомним, 3 июня в Кардиффе «Ювентус» сразится с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.



