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Аллегри получил травму в благотворительном матче

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил повреждение в благотворительном футбольном матче.

- Игра состоялась в Турине. Аллегри провел на поле всего 15 минут, после чего покинул арену с травмой задней поверхности бедра. 

- Это небольшое растяжение, ничего серьезного. К сожалению, можно бороться с чем угодно, но только не с собственным возрастом. Это был прекрасный вечер. Сама идея таких матчей очень важна. Отлично, что мы можем оказать некоторую помощь тем, кто в ней нуждается, - прокомментировал инцидент тренер.

Напомним, 3 июня в Кардиффе «Ювентус» сразится с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.


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