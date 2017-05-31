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Вадим Корнилов: Бивол не зациклин на чемпионском поясе WBA, он уже заявил о себе

Источник:  Р-СпортКомментарии

Менеджер Вадим Корнилов рассказал о перспективах российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.

- Переживания насчет того, удастся ли нам провести бой за титул WBA или нет, у нас отсутствуют. После боя с Сэмюэлом Кларксоном у Бивола появились новые возможности, теперь 17 июня он выходит на телеканал HBO в формате pay-per-view. Конечно, нам хотелось бы побороться за полноценный титул WBA, но в противном случае у нас все равно открываются другие варианты. В общем, мы не сильно зациклены на WBA. Бивол уже заявил о себе, не становясь чемпионом мира, - рассказал Бивол.

17 июня Бивол, на счету которого десять побед на профессиональном ринге, в США проведет поединок с американцем Седриком Агнью в рамках боксерского шоу, главным событием которого станет реванш Андре Уорд - Сергей Ковалев. 

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