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Исполнительный директор «Боруссии»: Мы не смогли найти основания для дальнейшего сотрудничества с Тухелем

Источник:  Goal.comКомментарии

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке прокомментировал уход с поста главного тренера команды Томаса Тухеля.

«Позади остался сезон-2016/17, и, несмотря на победу в Кубке Германии, назрела необходимость в объяснении некоторых событий. Потеря таких игроков, как Гюндоган, Хуммельс и Мхитарян, приход новых и невероятно талантливых футболистов и травмы некоторых лидеров были серьезным вызовом для нас.

Мы благодарим наших болельщиков, а также игроков, которые в сложные моменты не сломались. И, естественно, мы благодарны нашему тренеру Тухелю. Расставание с ним вызвало критику со стороны многих наших болельщиков, и мы можем понять этих людей.

С Тухелем у «Боруссии» было два успешных сезона. Но, к сожалению, в данный момент мы не смогли найти оснований для дальнейшего и перспективного сотрудничества с Тухелем. Поэтому в результате многих обсуждений и было принято такое решение.

Особенные отношения с нашим прежним тренером Юргеном Клоппом никогда не были мерилом для отношений с Тухелем. Никогда они не будут мерилом и для будущего наставника нашей команды», — заявил Ватцке в письме к болельщикам «шмелей».

Напомним, но информации немецких СМИ, команду после отставки Тухеля возглавит швейцарец Люсьен Фавр, успешно отработавший прошедший сезон в «Ницце». Ранее он тренировал в бундеслиге «Герту» и «Боруссию» из Менхенгладбаха.


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