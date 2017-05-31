Дмитрий Хохлов: Манчини - топовый тренер, который не нуждается в рекомендациях

Бывший полузащитник ЦСКА, ПСВ, «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Хохлов прокомментировал возможное назначение Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита».

- В том, что после двух неудачных сезонов и непопаданий в Лигу Чемпионов сине-бело-голубым нужно будет искать сильного тренера, что в состоянии дать результат «здесь и сейчас» — в этом не сомневался. Ни о каком «будущем» либо «перестроении философии» тут речи идти не должно. «Зениту» нужен именно тот тренер, что за год сделает результат.

Роберто Манчини — топовый тренер, и в рекомендациях не нуждается, - рассказал Хохлов.

Напомним, по окончании сезона-2016/17 «Зенит» покинул Мирча Луческу. Команда, заняв третье место в чемпионате России, не смогла пробиться в Лигу чемпионов.

